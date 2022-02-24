رئيس بعثة الزمالك يطالب اللاعبين بنقاط الوداد

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حرص أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالمغرب على عقد جلسة مع الجهاز الفني والإداري بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون واللاعبين، وذلك بحضور أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بالقلعة البيضاء.

وأكد أحمد مرتضى ثقته الكاملة في اللاعبين لتحقيق الفوز على حساب الوداد المغربي في المباراة التي ستقام في الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة بدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2021-2022.

وأوضح أحمد مرتضى خلال اجتماعه بالفريق قبل انطلاق المران الذي أقيم اليوم الخميس على أن الزمالك سبق وأن فاز في مباريات كثيرة على ملعب مركب محمد الخامس.

وشدد أحمد مرتضى منصور على أن الفوز مهم جداً لاستكمال مسيرة الفريق في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وختم أحمد مرتضى منصور حديثه مع الفريق بقراءة الفاتحة والتعهد بالعودة الى القاهرة بالنقاط الثلاث لإسعاد جماهير الزمالك.

وكانت بعثة الفريق قد وصلت إلى المغرب بالأمس استعدادا للقاء المرتقب، وكان في استقبال البعثة المستشار أحمد مبارك قنصل مصر في المغرب.

ويرأس بعثة الزمالك أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة ويرافقها اللواء مصطفى هدهود نائب رئيس النادي واللواء علاء مقلد وجمال عبد الحميد وأحمد دعبس أعضاء المجلس وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك والمستشار أحمد جلال إبراهيم رئيس اللجنة القانونية والرياضية.

وضمت البعثة 27 لاعبا بعد استبعاد أشرف روقا للإصابة بالعضلة الخلفية وضم حازم إمام بدلا منه .

وتضم القائمة كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد أبوجبل – السيد عطية

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود حمدي “الونش” – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح – حازم إمام – عبد الله جمعة – محمد طارق – حسام عبد المجيد.

خط الوسط: إسلام جابر – إمام عاشور – يوسف إبراهيم “أوباما” – ماجد هاني – أحمد سيد “زيزو” – محمد أوناجم – محمود عبد الرازق “شيكابالا” – أشرف بن شرقي – رزاق سيسيه _ سيد نيمار .

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – عمر السعيد – حسام أشرف – سيف جعفر.