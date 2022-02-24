نيوزويك: واشنطن حذرت أوكرانيا من هجوم روسي واسع خلال 48 ساعة

نشرت مجلة "نيوزويك" الأمريكية خبرا حصريا على موقعها الإلكتروني منذ قليل، جاء فيه إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغت الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بمعلومات استخبارية مفادها أن روسيا تستعد لشن غزو واسع النطاق لأوكرانيا خلال الـ 48 ساعة القادمة.

ونسبت المجلة لمصدر أمريكي مطلع قوله: "تم تحذير رئيس أوكرانيا من أن روسيا ستبدأ على الأرجح غزوًا في غضون 48 ساعة بناءً على معلومات استخبارية أمريكية".

وأضافت أن التقارير الواردة من مراقبي الطائرات إلى أن روسيا انتهكت المجال الجوي الأوكراني في وقت سابق اليوم، لتحلق طائرات استطلاع محتملة لفترة وجيزة فوق أوكرانيا.

كما أكد مصدر مقرب من حكومة زيلينسكي لمجلة نيوزويك أن مثل هذا التحذير قد تم تلقيه، لكنه أشار إلى أن هذه هي المرة الثالثة خلال شهر يُطلب فيها من كييف الاستعداد لعمل عسكري وشيك على نطاق واسع من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفي وقت سابق؛ أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، تلقي الكريملين طلبا من جمهوريتي لوجانسك ودونيتسك المستقلتين حديثا عن أوكرانيا والمواليتين لروسيا، يناشدان فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المساعدة فيما وصفتاه "صد عدوان من القوات المسلحة الأوكرانية".

يأتي هذا الإعلان كمؤشر خطير على قرب وقوع حرب محتملة بين روسيا وأوكرانيا.

وذكر البيان الروسي أن التدخل الروسي المنشود من المنطقتين المنفصلتين عن أوكرانيا هدفه "تجنب وقوع خسائر في صفوف المدنيين ومنع وقوع كارثة إنسانية في دونباس".

ومساء اليوم؛ أعلن البرلمان الأوكراني، اليوم الأربعاء، الموافقة على إعلان حالة الطوارئ العامة في البلاد.

وهذا الإعلان يشمل جميع أنحاء أوكرانيا باستثناء منطقتين تقعان شرقي البلاد لأن حالة الطوارئ معلنة بهما بالفعل منذ عام 2014.

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب تصاعد التوترات الروسية الأوكرانية الغربية إثر إعلان موسكو مؤخراً استقلال منطقتي لوجانسك ودونيتسك شرقي أوكرانيا.