قررت وزارة الخارجية اللبنانية استدعاء سفراء روسيا وأوكرانيا وبولندا ورومانيا بلبنان للتباحث معهم بشأن الأزمة الأوكرانية وإبلاغهم بالموقف الرسمي للبنان، وطلب تسهيل المغادرة الآمنة للرعايا اللبنانيين الراغبين والمقيمين في أوكرانيا.

وأعلنت وزارة الخارجية اللبنانية إنشاء خلية أزمة برئاسة وزير الخارجية عبد الله بو حبيب تضم المختصين في الوزارة وسفيري لبنان في روسيا وأوكرانيا وسفيري لبنان في بولندا ورومانيا وذلك لتبادل المعلومات واقتراح الخطوات اللاحقة الواجب اتخاذها.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية اللبنانية ضمن جهود متابعة الأزمة الأوكرانية، حيث قررت وزارة الخارجية اللبنانية إنشاء رابط إلكتروني وخط ساخن لتسجيل وإحصاء عدد الرعايا اللبنانيين الراغبين بالعودة من أوكرانيا.

وأكدت الخارجية اللبنانية العمل مع الدول المعنية وخصوصا روسيا وأوكرانيا وبولندا ورومانيا على تأمين ممرات آمنة أو المغادرة جوا وفقا لتطور الحالة الأمنية.