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سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة: الشراكة مع مهرجان أسوان الدولي يعكس التزامنا بدعم حقوق المرأة

سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة
سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة
مروة محمد:
نشر في: الخميس 24 فبراير 2022 - 7:26 ص | آخر تحديث: الخميس 24 فبراير 2022 - 7:26 ص

قال سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة كريستيان بيرجر إن الشراكة مع مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يعكس التزام الاتحاد الأوروبي بدعم حقوق المرأة وتمكينها من خلال الفن.

وأضاف برجر، في حفل افتتاح مهرجان أسوان الدولي السادس لسينما المرأة، الأربعاء، أن الأفلام المشاركة في مهرجان هذا العام تمثل 12 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، مما يعكس العلاقة القوية مع السينما الأوروبية التي تربطها علاقات طويلة الأمد مع السينما المصرية وسينما جنوب البحر الأبيض المتوسط.

و أكد برجر أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بدعم التقدم الثقافي ومساواة حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن السينما أحد أهم وسائل دعم المساواة بين الجنسين ومحاربة العنف القائم على التمييز النوعي.

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