أوكرانيا: مقتل 7 خلال قصف شنته القوات الروسية وفقدان 19 شخصا

أعلنت الشرطة الأوكرانية، صباح الخميس، عن مقتل 7 أشخاص في قصف شنته القوات الروسية، وفقدان 19 آخرين، وذلك بحسب ما نشره موقع «BBC».

وقال مسؤولون أوكرانيون، صباح الخميس، إن هجومًا على وحدة عسكرية في بوديلسك خارج أوديسا أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة سبعة، مضيفين أن شخصًا توفي في مدينة ماريوبول.

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 فبراير، بدء عملية عسكرية في دونباس، قائلا إن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها.

وقال الرئيس الروسي إن «مجمل تطورات الأحداث وتحليل المعلومات يظهر أن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها.. إنها مسألة وقت»، لافتًا إلى أن «روسيا لن تسمح لأوكرانيا بامتلاك أسلحة نووية تكتيكية».