وزير التنمية المحلية يشارك في افتتاح معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية ويتفقد جناح أيادي مصر

آمنة: منصة أيادي مصر تهدف إلى تسويق مشاريع الحرف اليدوية للمرأة المصرية

شارك اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية في افتتاح معرض "ديارنا " للحرف اليدوية والتراثية، بأحد المولات في التجمع الخامس بالقاهرة، والذي افتتحته مساء اليوم، نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

جاء ذلك بحضور الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، و الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، والسفير كريستيان بيرجر سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة.

ويستمر المعرض حتى 11 مارس المقبل، حيث يفتح أبوابه للجمهور يوميًا من العاشرة صباحًا وحتي العاشرة مساء.

وتقام النسخة الحالية من معرض " ديارنا" للحرف اليدوية تحت شعار " مصر بتتكلم حرفي" ، وعلي مساحة أكثر من ٢٨٠٠ متر مربع، بمشاركة أكثر من 400 عارض يمثلون 20 محافظة للترويج لحرفهم اليدوية الأصيلة.

وتفقد الوزراء والحضور أروقة المعرض والتقوا مع العارضين والزائرين والاستماع إلى آرائهم الذين أبدوا إعجابا بما يشهده المعرض من منتجات حرفية على أعلى جودة.

وحرص وزير التنمية المحلية علي تفقد جناح " أيادي مصر" بالمعرض والذي يحتوي على عدد من المنتجات الحرفية واليدوية والتراثية التي تتميز بها المحافظات وتضم منتجات لـ8 محافظات ومنها خيامية من بني سويف وخزف وخشب سرسوع وفركا من قنا وفخار وشمع ونحاس ومكرمية وريزن من القاهرة- من قرية الفواخير, صدف من القليوبية وسجاد من رشيد وفخار من اسكندرية وتلي من سوهاج وزجاج من الجيزة وفيما يخص منتجات محافظتي قنا وسوهاج الموجودة في جناح " أيادي مصر " تم تطويرها من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر .

وتأتي مشاركة " أيادي مصر " للمرة الثانية في معارض وزارة التضامن الاجتماعي وكانت المشاركة الأولى في في المعرض العربي للأسر المنتجة "بيت العرب" والذي اقيم تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية خلال شهر يناير بمشاركة ١٢ دولة عربية وبالتعاون مع جامعة الدول العربية في قصر القبة الرئاسي.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتمكين الاقتصادي للأسر في كافة القري والمدن بمختلف محافظات الجمهورية بما يساهم في توفير فرص عمل وفتح أسواق جديدة وفرص تسويقية للمنتجات المصرية في كافة المعارض الداخلية والخارجية.

ونوه إلى دعم الوزارة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر عبر برنامج مشروعك وصندوق التنمية المحلية بما يساهم في تحسين مستوي معيشة الاسر عبر دخل شهري ثابت.

وأضاف، أن مشروع "أيادي مصر" أطلقته وزارة التنمية المحلية منصة "أيادي مصر" للتسويق الالكتروني خلال الاحتفال بيوم المرأة المصرية في 16 مارس 2021 ، وذلك بالشراكة مع برنامج الاغذية العالمي WFP و الشركة التنفيذية إي-أسواق مصر E-Aswaaq misr إحدي شركات مجموعة e-finance.

وأوضح، أن منصة أيادي مصر تهدف إلى تسويق مشاريع الحرف اليدوية للمرأة المصرية و وتشجيع النساء والشباب المصريين على استخدام التكنولوجيا لبيع منتجاتهم اليدوية.

ووجه وزير التنمية المحلية بضرورة تواصل القائمين علي منصة " أيادي مصر " بالوزارة مع جميع المنتجين والعارضين وأصحاب الحرف اليدوية والتراثية المختلفة لمشاركة أعداد كبيرة منهم في المعارض الداخلية التي تنظمها وزارات ومؤسساتها الدولة المختلفة بما يحقق خطة الوزارة للترويج لتلك المنتجات.