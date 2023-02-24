بوينج توقف تسليم طائرات 787 دريملاينر بسبب مشكلة في هيكل الطائرة

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علقت شركة بوينج العملاقة لتصنيع الطائرات تسليم طائراتها للمسافات الطويلة من طراز 787 دريملاينر بسبب مشكلة في هيكل الطائرة، وفقا لما ذكرته هيئة تنظيم الطيران الأمريكية، يوم الخميس، في تأكيد لتقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال.

وقالت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية في بيان: "أوقفت بوينج مؤقتا تسليم الطائرة 787 دريملاينر بعد إخطار إدارة الطيران الاتحادية بأنها تجري تحليلا إضافيا لمكون هيكل الطائرة".

وتابعت الإدارة :"لن يتم استئناف عمليات التسليم إلا بعد اقتناع إدارة الطيران الاتحادية بمعالجة المشكلة. وتعمل إدارة الطيران الاتحادية مع شركة بوينج لتقرير أي إجراءات قد تكون مطلوبة للطائرات التي تم تسليمها مؤخرا".

ونقلت شبكة /سي إن بي سي / الأمريكية عن بيان لشركة بوينج جاء فيه أنه "لا توجد مخاوف فورية بشأن سلامة رحلات الأسطول الموجود في الخدمة".

وأثارت تلك الأنباء قلق المستثمرين، وانخفضت أسهم بوينج بنسبة 3% في فترة ما بعد ساعات التداول الأمريكية.