اليابان تتعهد بمواصلة دعم أوكرانيا في الذكرى السنوية الأولى للعملية العسكرية الروسية

أظهرت اليابان التزامها القوي بدعم أوكرانيا، اليوم الجمعة، في الذكرى السنوية الأولى لبدء العملية العسكرية الروسية في كييف، وذلك قبل ساعات من استضافة قمة مجموعة السبع عبر الإنترنت، كرئيسة لها.

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، أنه من المتوقع أن ينضم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى تجمع الفيديو، والتي ستكون أول قمة يرأسها رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، فيما تتولى اليابان رئاسة مجموعة السبع لهذا العام ومن المقرر أن تستضيف القمة التي تستمر ثلاثة أيام بحضور الزعماء فعليا في شهر مايو المقبل.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو في مؤتمر صحفي، إن اليابان بصفتها رئيسا ، ستحاول تعزيز وحدة التجمع وإظهار تضامنها الثابت مع أوكرانيا.

وأضاف ماتسونو، المتحدث باسم الحكومة، "أن اليابان ستبقي على عقوبات صارمة ضد روسيا وستواصل دعم أوكرانيا بينما تعمل عن كثب مع المجتمع الدولي بما في ذلك مجموعة السبع".

وشكر السفير الأوكراني لدى اليابان سيرجي كورسونكي، طوكيو على دعمها لبلاده، بما في ذلك قبولها لأكثر من 2300 شخص تم إجلاؤهم من أوكرانيا.

وفي الفترة التي تسبق القمة الافتراضية، تعهد كيشيدا في وقت سابق من هذا الأسبوع، بأن تقدم اليابان 5.5 مليار دولار كمساعدة مالية إضافية لإعادة بناء البنية التحتية في أوكرانيا التي دمرتها روسيا.

كما اتفقت اليابان مع كمبوديا على التعاون لدعم إزالة الألغام الأرضية والقنابل غير المنفجرة الروسية في أوكرانيا.

ومن المقرر أن تستضيف محافظة هيروشيا اليابانية، قمة مجموعة السبع وجها لوجه في 19 مايو المقبل.