مدرب الدحيل القطري : تأهل الفريق لنصف نهائي أبطال آسيا إنجاز كبير

وصف الأرجنتيني هيرنان كريسبو، مدرب فريق الدحيل القطري، تأهل فريقه للدور قبل النهائي ببطولة دوري أبطال آسيا بـ"الإنجاز الكبير" وبلغ الدحيل المربع الذهبي في المسابقة القارية، عقب فوزه 2 / 1 على الشباب السعودي، مساء الخميس، في دور الثمانية للبطولة.

وقال كريسبو في تصريحات تليفزيونية: "أود أن أهنئ اللاعبين على الانتصار بعد المباراة الصعبة التي لعبناها، وكنا نعلم كيف هي قوة فريق الشباب".

وأضاف "تمكنا من خلق العديد من الفرص وقدمنا مستوى جيدا وحققنا التأهل للدور نصف النهائي للمرة الاولى في تاريخ النادي، ويجب علي أن أهنئ اللاعبين على هذا الانجاز وكذلك أهنئ إدارة النادي".

وتابع كريسبو قائلا "أنا مدرب محظوظ لأني أقود فريقا كل لاعبيه على مستوى عال، وأحيانا هذا يصعب علي المهمة في اختيار التشكيلة".

وفيما يتعلق بمنافسهم في الدور قبل النهائي، قال كريسبو "من المبكر الحديث على الطريقة التي سوف نلعب بها مباراة يوم الأحد، وتركيزنا سيكون أكثر على الاستشفاء لإزالة الإجهاد، وفوق أرضية الملعب سنحاول فرض هويتنا المعروفة في اللعب، الاستحواذ وصناعة الفرص".

وعن إصابة ادميلسون جونيور، قال مدرب الدحيل : "لا نعلم مدى خطورة إصابته، خاصة أنه عائد من الإصابة التي تعرض لها منذ 6 أشهر، ولكن سر تفوقنا دائما هو العمل الجماعي، وأعد جماهيرنا بتقديم مباراة كبيرة في الدور نصف النهائي".