بيان مشترك لسفارات فرنسا وألمانيا وبولندا بالقاهرة للتضامن مع أوكرانيا

أصدرت سفارات فرنسا وألمانيا وبولندا وأوكرانيا بالقاهرة، بيانا مشتركا، وذلك بمناسبة مرور عامين على الحرب في أوكرانيا، معبرة عن التضامن مع كييف.

وقال البيان: "قبل عامين من اليوم، شاهد العالم اندلاع الغزو الروسي الواسع النطاق لأوكرانيا، محطمًا السلام على القارة الأوروبية".

وأضاف البيان: "تسببت هذه الحرب الوحشية في العدوان والاستهانة بالقانون الدولي، في معاناة هائلة للشعب الأوكراني، وأودت بحياة العديد من الأبرياء وزعزعت النظام العالمي".

وذكر البيان أن هذه الحرب لم تبدأ فعليا في عام 2022، معتبرا أن "عدوان روسيا على أوكرانيا يعود إلى عام 2014، مع الاحتلال المؤقت لشبه جزيرة القرم وغزو منطقة الدونباس"، على حد تعبير البيان.

واعتبر البيان أن هذه الحرب تحمل عواقب وخيمة تتجاوز الحدود الأوروبية وتهدد المبادئ الأساسية للقانون الدولي والنظام العالمي القائم على القواعد.

كما اعتبر البيان أن الحرب تقوض الأمن الغذائي العالمي، مما يشكل تحديات كبيرة للناس الأبرياء الآخرين في جميع أنحاء العالم.