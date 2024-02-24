ودع فريق بيراميدز بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الهزيمة التي تلقاها مساء اليوم السبت، بثلاثية دون رد، أمام فريق مازيمبي، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الخامسة.

وسجل جويل بيا الهدف الأول لمازيمبي في الدقيقة 32، قبل أن يضيف أصحاب الأرض الهدف الثاني عن طريق جلودي ليكونزا في الدقيقة 45+1، وفي الدقيقة 90+2 سجل بايشنت موامبا الهدف الثالث لفريق مازيمبي.

ليجمع فريق مازيمبي 10 نقاط في المركز الأول من المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا، في حين تجمد رصيد بيراميدز عند النقطة الرابعة في المركز الأخير.

أما فريق صن داونز فيملك 7 نقاط في المركز الثاني، ونواذيبو في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ومن المقرر أن يلتقي الفريقان مساء اليوم السبت في الجولة الخامسة.

وتتبقى مباراة واحدة لبيراميدز ومازيمبي، وأقصى رصيد من الممكن أن يصل إليه الفريق المصري هو 7 نقاط في حال فوزه في المباراة المتبقية أمام نواذيبو، وهو نفس الرصيد الحالي لفريق صن داونز المتفوق عليه بفارق المواجهات المباشرة، وبالتالي ودع البطولة من دور المجموعات.

بيراميدز بدأ هذه البطولة بالفوز على مازيمبي بهدف دون رد، قبل أن يتلقى هزيمة من نواذيبو بهدفين دون رد، ومن ثم التقى مع صن داونز مرتين تعادل في الذهاب بجنوب أفريقيا، وتلقى هزيمة في الإياب بهدف دون رد.

ويظل فريق بيراميدز يبحث عن لقبه الأول سواء محليا أو قاريا، منذ 6 سنوات وبالأخص بعدما تم تغيير اسمه من الأسيوطي إلى بيراميدز في عام 2018.

وتعد هذه المشاركة الأولى لبيراميدز في بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث لعب في 4 نسخ من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، أكبر إنجازاته كانت في نسخة 2020 عندما وصل للدور النهائي ولكنه تلقى الهزيمة من نهضة بركان المغربي وفقد فرصة التتويج باللقب القاري الأول، وفي السطور التالية نستعرض سجل بيراميدز مع الكونفدرالية:

2020 ودع من الدور النهائي.

2021 ودع من الدور نصف النهائي.

2022 ودع من الدور ربع النهائي.

2023 ودع من الدور ربع النهائي.