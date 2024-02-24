فتح ترد على حماس بشأن تشكيل حكومة فلسطينية جديدة

قال المتحدث باسم حركة فتح عبد الفتاح دولة، إنه لا يمكن أن يتم تشكيل أي حكومة بعيدا عن مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، كونها المرجعية الشرعية للفلسطينيين.

جاء ذلك في تصريحات لقناة العربية، ردا على حركة حماس، التي كانت قد أعلنت يوم الجمعة، أنها توصلت لتوافق مع فصائل فلسطينية لتشكيل حكومة لإعادة إعمار غزة والتحضير للانتخابات.

وقال المتحدث باسم فتح: «نسعى لتشكيل حكومة تكنوقراط لإغاثة الفلسطينيين وإعادة إعمار غزة«، مشيرا إلى أن الأولوية الآن لإعادة الاعتبار للمسار السياسي وإعمار غزة.

من جانبه، أعلن أسامة حمدان القيادي بحماس، إن الحركة توصلت إلى توافق مع الفصائل الفلسطينية على تشكيل حكومة مهمتها إغاثة الشعب الفلسطيني وإطلاق عملية إعمار غزة والإعداد لانتخابات فلسطينية، نقلا عن وكالة أنباء «العالم العربي».

وأكد حمدان خلال مؤتمر صحفي في بيروت، أن حماس متمسكة بمطالبها، وموقفها في ميدان المعركة يدعمها، وأن جيش الاحتلال لن يتمكن من تحقيق أهدافه في أي من مراحل الحرب.

ودعا القيادي في حماس برنامج الأغذية العالمي ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لعدم الالتزام بالإجراءات الإسرائيلية والعودة للعمل فورا في شمال غزة.