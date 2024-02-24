إعلام إسرائيلي يكشف عن الخطوط العريضة لصفقة إطلاق سراح المحتجزين

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر مطلعة على محادثات صفقة تبادل الأسرى المحتملة بين حركة المقاومة «حماس» وإسرائيل، أنه تم الاتفاق في باريس على «خطوط عريضة جديدة».



وأفادت هذه التقارير بأن هناك «تقدما قد يسمح بالانتقال للتفاوض بشأن التفاصيل»، مثل عدد وهوية الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم في إطار صفقة.



ونقلت فضائية «الغد»، عن وسائل إعلام عبرية، قولها إن الصفقة المحتملة تشمل 6 أسابيع من وقف إطلاق النار في قطاع غزة.



وأشارت إلى أن «الصفقة المحتملة ستشمل إطلاق سراح ما بين 35 و40 محتجزا، مقابل إطلاق سراح ما بين 200 و300 أسير فلسطيني».



وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إن الوفد الإسرائيلي عاد من باريس وتحدث عن «مفاوضات جيدة وأجواء إيجابية».



ونقلت الصحيفة عن مسئولين إسرائيليين أن المحادثات «كانت جيدة واستمرت أكثر من المتوقع، وهناك شوط يجب قطعه».



وأجريت المباحثات في العاصمة الفرنسية أمس الجمعة بين مسئولين أمنيين وسياسيين كبار من مصر وقطر والولايات المتحدة وإسرائيل، بعد جولات سابقة في القاهرة وباريس خلال الأسابيع الماضية.



وأشارت تقديرات إسرائيلية، في وقت سابق، إلى أن مسار المفاوضات سيكون صعبا، وأنها ستستغرق وقتا طويلا، في ظل تمسك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بموقفه بتحقيق الأهداف المعلنة للحرب على غزة، وعدم وقف إطلاق النار بشكل نهائي.