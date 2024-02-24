مستشار شعبة الذهب باتحاد الصناعات: أتوقع انخفاض سعر جرام عيار 21 لـ2700 جنيه

قال الدكتور وصفي واصف، مستشار شعبة الذهب باتحاد الصناعات، إن إعلان الحكومة عن توقيع عقد تطوير مشروع رأس الحكمة أدى إلى انخفاض الدولار في السوق الموازي بنسبة تصل إلى 30%.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن انخفاض سعر الدولار في السوق الموازي أدى إلى انخفاض أسعار المعدن الأصفر، متوقعًا أن ينخفض سعر عيار 21 ليصل إلى 2700 جنيه.



وأشار إلى أن «المشترين للذهب راهنوا خلال الفترات الماضية، على زيادة الأسعار بصورة مضطردة»، منوهًا أنهم توقفوا عن الشراء بعد الإعلان عن الصفقة؛ الأمر الذي أدى إلى زيادة المعروض في السوق.



وأوضح أن الذهب يتأثر بـ3 عوامل؛ سعر الذهب في البورصة العالمية، والعرض والطلب، وسعر الدولار، مُرجعًا الانخفاض الأخير إلى توقف الطلب وزيادة المعروض وانخفاض سعر الدولار في السوق الموازي.



ولفت إلى أن التجار غير متضررين من انخفاض الأسعار، موضحًا أن التاجر يتمنى انخفاض أسعار الخامة؛ لزيادة معدلات الشراء والإقبال على المعدن الأصفر.



وتوقع ألا يستمر تذبذب أسعار الذهب لفترة طويلة، ناصحًا المواطنين بالشراء في حالة الاستقرار والهدوء، والفترة التي تشهد توقفًا عن المضاربات محليًا.



ووقعت مصر، أمس الجمعة، عقدا لتطوير مشروع رأس الحكمة في مصر بشراكة إماراتية، على أن يستقطب المشروع استثمارات تزيد قيمتها عن 150 مليار دولار خلال مدة تطوير المشروع، تتضمن 35 مليار دولار استثمارا أجنبيا مباشرا للدولة المصرية خلال شهرين.