وزير الدفاع العراقي: حدودنا مؤمنة بشكل كامل ولا يوجد أي قلق أمني

أكد وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي، اليوم الاثنين، أن حدود بلاده مع دول الجوار مؤمنة بشكل كامل، ولا يوجد أي قلق أمني.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن العباسي قوله، في كلمة خلال مؤتمر صحفي مع محافظ النجف الاشرف يوسف كناوي، إن زيارتنا لمحافظة النجف الأشرف تهدف للإطلاع على الوضع الأمني، ونحن متابعون لهذا الملف بشكل دقيق مع القيادات الأمنية.

وبين أن الزيارة تهدف لمتابعة مسألة توفير قطع الأراضي المخصصة لوزارة الدفاع ضمن موقع الجزيرة في محافظة النجف، حيث سيتم يوم غد عرضها على اللجنة المخولة من قبل رئاسة الوزراء بين وزارتي الدفاع والإعمار والإسكان لاتخاذ القرار وتوزيعها.

وأضاف أن هناك إشكالية لتحديد حدود معسكر الديوك في المحافظة، وسنكون متواجدين ميدانيا لحل هذه الإشكالية والتعاون لتوسيع محافظة النجف الاشرف.

وكان العراق، قد نشر قوات عسكرية مدرعة على طول الشريط الحدودي من قضاء القائم على الحدود العراقية السورية، وصولا إلى الحدود الأردنية أقصى غربي العراق، على خلفية استيلاء جبهة تحرير الشام على دمشق في شهر ديسمبر الماضي.