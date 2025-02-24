فقدان أكثر من 20 شخصا خلال اشتباكات على الحدود بين كينيا وإثيوبيا

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شددت كينيا من إجراءاتها الأمنية على حدودها مع إثيوبيا، اليوم الاثنين، بعد هجوم شنه مسلحون وصفته السلطات بأنها اشتباكات عبر الحدود، وأعلنت أن نحو عشرين شخصا أصبحوا في عداد المفقودين.

وقال وزير الداخلية الكيني كيبتشومبا موركومين اليوم الاثنين، إن الحكومة تتعاون مع السلطات الإثيوبية للعثور على المفقودين.

وأفاد حاكم مقاطعة توركانا جيريمايا لوموروكاي أمس الأحد بأن صيادين من إثيوبيا اشتبكوا مع أقرانهم الكينيين في نهر أومو يوم السبت الماضي.

وقالت السلطات المحلية إن الاشتباكات ادت كذلك إلى فقدان 15 قاربا.

وتشترك جماعتا توركانا الكينية وداسانش الإثيوبية في الأنشطة الاقتصادية مثل الرعي وصيد الأسماك.

وشهدت المنطقة في الماضي إغارات على الماشية في القرى المجاورة.

ووظفت كينيا مزيد من جنود الاحتياط من الشرطة للمساعدة في ضبط الأمن بالمنطقة الحدودية ، بيد أن المهاجمين غالبا ما يفرون إلى إثيوبيا.

وقال موركومين إن كينيا ستنشئ مركزا حدوديا حيث سيتم فحص جميع من يدخلون إلى المنطقة.