استمرار إدخال المساعدات إلى غزة واستقبال المصابين في معبر رفح

تتواصل عملية إدخال شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، اليوم الاثنين، من أمام معبر رفح البري متجهة إلى معبري العوجة التجاري وكرم أبوسالم، تمهيدًا للدخول إلى قطاع غزة.

وقال مصدر مسئول بشمال سيناء إن عدد الشاحنات التي تحركت صباح اليوم بلغ 165 شاحنة من بينها 150 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية وغذائية وإغاثية، و15 شاحنة وقود وغاز طبيعي للطهي، مضيفا أن أمس الأحد شهد دخول 370 شاحنة منها 25 وقود وغاز.

وتستعد الجهات الطبية لاستقبال الدفعة 22 من المصابين و المرضى الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة للعلاج في المستشفيات المصرية، لافتا إلى استقبال 43 مصابا و70 مرافقا أمس الأحد.

وقام اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، اليوم الاثنين، بزيارة الجرحى والمرضى الفلسطينيين في مستشفى العريش المركزي.

وحرص المحافظ خلال زيارته إلى المستشفى الحديث مع المرضى الفلسطينيين، والاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة لهم بالمستشفى.

وأكد المحافظ تخصيص كل الإمكانيات الطبية المتوفرة بالمحافظة بالإضافة إلى الدعم اللازم من وزارة الصحة لاستقبال الجرحى والمرضى الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة.