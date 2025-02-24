قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاثنين، إنه يعتقد أن الحرب في أوكرانيا يمكن أن تتوقف قريبا و"ربما خلال أسابيع".

وأكد، في حديث للصحفيين عقب استقالبه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في البيت الأبيض، أن قادة مجموعة السبع يتفقون على ضرورة إنهاء الحرب في أوكرانيا، مشيرا إلى أنه يمكن لقوات أوروبية أن تذهب إلى أوكرانيا كقوات حفظ سلام، بحسب موقع "الحرة" الإخباري.

وأوضح أنه يجري في هذا السياق "مناقشات جادة" مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، للتوصل إلى اتفاق، قائلا "نحن نساعد أوكرانيا كما لم يساعدها أحد من قبل".

وذكر "هدفي إخراج أوكرانيا من هذه الحرب المروعة".

وانضم ماكرون إلى ترامب في اجتماع افتراضي مع قادة المجموعة استمر لأكثر من ساعتين، حيث تمت مناقشات قضايا من بينها حرب أوكرانيا والعلاقات الاقتصادية.

وتأتي زيارة الرئيس الفرنسي للبيت الأبيض وسط خلافات بين الكتلة الأوربية والولايات المتحدة بشأن ملف التفاوض مع روسيا لإنهاء الحرب بعدما شرع ترامب في إجراء مفاوضات مع موسكو دون مشاركة الأوكرانيين أو الأوروبيين.

ورفض الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، طلبا من واشنطن بالاستثمار في المعادن الأوكرانية مقابل تقديم المساعدات، لكنه قال الأحد "نحرز تقدما كبيرا"، في مفاوضات بهذا الشأن مطالبا بـ"صفقة اقتصادية جيدة تكون جزءا من نظام ضمان أمني حقيقي لأوكرانيا".

وكتب الرئيس الأمريكي في تدوينة على منصة "تروث سوشل"، الاثنين، أن جميع المشاركين في اجتماع البيت الأبيض الافتراضي اتفقوا على ضرورة إنهاء الحرب، بينما أكد هو على أهمية صفقة المعادن "الحيوية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، والتي نأمل أن يتم توقيعها قريبًا جدا".

وأشار إلى أن الصفقة ستضمن "استعادة الشعب الأمريكي لعشرات المليارات من الدولارات والمعدات العسكرية المرسلة إلى أوكرانيا، بينما تساعد أيضا اقتصاد أوكرانيا على النمو مع انتهاء هذه الحرب الوحشية والهمجية".

وأعلن أيضا أنه يجري "مناقشات جادة" مع الرئيس الروسي بشأن إنهاء الحرب، "وكذلك المعاملات الاقتصادية التنموية الكبرى التي ستتم بين الولايات المتحدة وروسيا. المحادثات تسير بشكل جيد للغاية".

وتأتي مباحثات بالتزامن مع الذكرى السنوية الثالثة للحرب في أوكرانيا. ومن المقرر أن يعقد ترامب اجتماعا الخميس مع رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر.

ومن المتوقع ظهور خلافات في الأمم المتحدة للحلفاء عبر الأطلسي بعد أن قدمت الولايات المتحدة مشروع قرار منافسا لمشروع قرار أوروبي بشأن أوكرانيا.

وأكد مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية لموقع "الحرة" أن الولايات المتحدة طلبت التصويت على مشروع قرار قدمته إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن يناشد "التوصل إلى نهاية سريعة للنزاع ويطالب بسلام دائم بين أوكرانيا وروسيا الإتحادية".

وأكد المسؤول في الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة ستمارس حق النقض الفيتو ضد أي تعديل تطرحه روسيا أو أي مشروع قرار تقدمه دول أوروبية وأوكرانيا.