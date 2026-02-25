أوقاف الإسكندرية تواصل عقد 13 ملتقى فكريا بمختلف الإدارات: علامات قبول الصيام

واصلت مديرية أوقاف الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، تنظيم 13 ملتقى فكريًا بمختلف الإدارات الفرعية تحت عنوان: «علامات قبول الصيام»، وذلك في إطار الدور الدعوي والتوعوي الذي تضطلع به وزارة الأوقاف المصرية خلال شهر رمضان المبارك، وبرعاية الوزير أسامة الأزهري، وإشراف محمد سعد العش، مدير المديرية.

وتناولت الملتقيات المعاني الإيمانية والتربوية للصيام، مسلطة الضوء على أبرز العلامات الدالة على قبوله، وفي مقدمتها تهذيب السلوك، واستقامة الأخلاق، وتعظيم الطاعات، والإقبال على تلاوة القرآن الكريم، والابتعاد عن المعاصي، بما يعكس الأثر الحقيقي للعبادة في حياة المسلم وسلوكه اليومي.

وأكدت المديرية، أن هذه الفعاليات تأتي ضمن خطة دعوية مكثفة تهدف إلى نشر الفكر الوسطي المستنير، وترسيخ مفاهيم الوعي الديني الصحيح، وربط العبادات بمقاصدها التربوية والسلوكية، بما يسهم في بناء الفرد وتعزيز استقرار المجتمع خلال الشهر الكريم.

وتواصل مديرية أوقاف الإسكندرية تنفيذ برامجها الدعوية والعلمية بمساجد المحافظة، دعمًا لدور المسجد في نشر القيم والأخلاق، وترسيخ الوعي المجتمعي.