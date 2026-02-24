محافظ أسوان يتفقد مركز الأورام لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمرضى

زار المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، مركز الأورام؛ لمتابعة انتظام العمل والوقوف على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى المترددين على المركز، وذلك في إطار حرصه لتحسين جودة الرعاية الصحية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وخلال جولته التفقدية، شدد المحافظ على سرعة إنهاء إجراءات الكشف والفحوصات الطبية للحالات المرضية، وتقليل فترات الانتظار لأقصى درجة ممكنة، مع التأكد من توافر المستلزمات الطبية وصرف العلاج بشكل فوري، بما يخفف المعاناة عن المرضى وذويهم، ويعزز من كفاءة العمل داخل المركز، ولاسيما أنه يأتي ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

كما حرص محافظ أسوان على التجول داخل صالات الانتظار والأقسام المختلفة، حيث أجرى حوارا مباشرا مع عدد من المرضى للاستماع إلى آرائهم حول مستوى الخدمة المقدمة، وأكد لهم بأن الارتقاء بالقطاع الصحي يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي خلال المرحلة الحالية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ووجه المحافظ إدارة رضا المنتفعين بضرورة شرح منظومة العمل وطريقة الحجز وخلافه للمواطنين المترددين على المركز أثناء فترة انتظار الكشف عليهم، حتى يكون المواطن على دراية تامة وكاملة بطريقة التعامل مع النظام الخاص بالحجز والتردد على العيادات.

وكلف المحافظ بحصر كل الأدوية غير المتوفرة في صيدلية المركز، وذلك لمخاطبة التأمين الصحي الشامل وهيئة الرعاية الصحية لتوفيرها في أسرع وقت.

وشدد محافظ أسوان على أن الغرض من الزيارات المفاجئة ليس توجيه اللوم أو العقاب، ولكن بغرض التعرف على المشاكل ووضع الحلول المتاحة والمناسبة لها، على أن يلي ذلك تطبيق مبدأ المحاسبة والمساءلة بكل شفافية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد الطلي، مدير مركز أورام أسوان، أنه يتم تقديم الخدمة لقطاع كبير من مرضى الأورام بمحافظات جنوب الصعيد، لافتا إلى أن المركز يضم 58 سريرا داخليا، و6 أسرة رعاية مركزة، وغرفتي عمليات، و23 سريرا للعلاج الكيماوي، و3 أسرة للطوارئ، بالإضافة إلى 11 عيادة خارجية تستقبل نحو 80 ألف متردد سنويا.

وأشار الطلي إلى أن المركز مجهز بأحدث الأجهزة الطبية المتطورة، من بينها جهاز العلاج الإشعاعي لمرضى الأورام، وجهاز الرنين المغناطيسي، وجهاز الأشعة التداخلية لحقن حالات الألم والأورام، فضلا عن جهاز الماموجرام لأشعة الثدي، وجهاز الأشعة المقطعية، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمة الطبية المقدمة، وتقديم رعاية صحية متكاملة وفقا لأعلى المعايير، وتقليل الحاجة لتحويل الحالات خارج المحافظة.