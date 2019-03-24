نيوزيلندا تقيم مراسم لإحياء ذكرى ضحايا حادث المسجدين في 29 مارس

أعلنت رئيسة وزراء نيوزلندا جاسيندا أرديرن، أنه سيتم إقامة مراسم لإحياء ذكرى ضحايا العمل الإرهابي الذي استهدف مسجدين بمدينة كرايست تشيرش، وذلك يوم 29 مارس الجاري.

وقالت أرديرن، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأحد: "إن هذه المراسم ستكون مناسبة جديدة لإظهار تعاطف النيوزيلنديين وتنوعهم وانفتاحهم".

وستقام المراسم في كرايست تشيرتش، كبرى مدن الجزيرة الجنوبية من نيوزيلندا، حيث ارتكب المهاجم الأسترالي في 15 مارس الجاري مجزرة في مسجدين خلال صلاة الجمعة، راح ضحيتها 50 شخصا وأصيب العشرات.