مقتل أحد أفراد القوات الهندية في إطلاق النار من قبل باكستان

قتل أحد أفراد قوات الجيش الهندي في إطلاق نار من قبل القوات الباكستانية على طول خط السيطرة في جامو وكشمير؛ وذلك وفقا لما أعلنه مسئولون في الجيش الهندي.

ونقلت صحيفة ذا هندوستان الهندية الإلكترونية عن المسئولين -اليوم الأحد- قولهم إن إطلاق النار عبر الحدود بدأ في منطقتي شاهبور، وكيرني في بونش مساء أمس السبت، واستمر بشكل متقطع طوال الليل ، موضحة أن الجيش الهندي رد بقوة، لكن الخسائر التي تكبدتها باكستان لم تعرف على الفور.

وأضافت - عن المسئولين - أن القوات الباكستانية استخدمت مدافع الهاون، والأسلحة الصغيرة؛ لاستهداف المواقع، والقرى الأمامية، لافتة إلى أن الجندي أصيب بجروح خطيرة أثناء إطلاق النار، وتم نقله إلى المستشفى العسكري؛ ليتوفى متأثرا بجروحه، ليرتفع بذلك عدد أفراد الجيش الذين قتلوا في الأيام الأربعة الماضية إلى اثنين.