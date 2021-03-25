المقاصة يكشف كواليس التعاقد مع عظيمة لخلافة إيهاب جلال

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كشف وليد هويدي المشرف على الكرة بمصر المقاصة، كواليس الاستقرار على التعاقد مع محمد عبد العظيم "عظيمة" لخلافة إيهاب جلال.

وقال هويدي في تصريحات إذاعية: "بعد رحيل إيهاب جلال لقيادة الإسماعيلي، كانت لدينا رغبة في التعاقد مع مدير فني يجيد تطبيق كرة القدم الحديثة".

وأضاف: "نرى أن عظيمة مدير فني مصري بصبغة أوروبية، وسيكون إضافة قوية لفريق مصر المقاصة خلال المرحلة المقبلة في مسابقة الدوري".

وتابع: "الأمور النهائية في المفاوضات بين المقاصة وعظيمة سوف تحسم بشكل رسمي يوم السبت أو الأحد".

واختتم حديثه قائلا: "كانت هناك بعض الخلافات البسيطة مع الشركة الراعية والأمور في طريقها للحل، كما أن اللواء محمد عبد السلام رئيس النادي مستمر لنهاية العمر على رأس مجلس إدارة الشركة".