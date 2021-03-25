المقاصة يكشف كواليس التعاقد مع عظيمة لخلافة إيهاب جلال

كشف وليد هويدي المشرف على الكرة بمصر المقاصة، كواليس الاستقرار على التعاقد مع محمد عبد العظيم "عظيمة" لخلافة إيهاب جلال.
وقال هويدي في تصريحات إذاعية: "بعد رحيل إيهاب جلال لقيادة الإسماعيلي، كانت لدينا رغبة في التعاقد مع مدير فني يجيد تطبيق كرة القدم الحديثة".
وأضاف: "نرى أن عظيمة مدير فني مصري بصبغة أوروبية، وسيكون إضافة قوية لفريق مصر المقاصة خلال المرحلة المقبلة في مسابقة الدوري".
وتابع: "الأمور النهائية في المفاوضات بين المقاصة وعظيمة سوف تحسم بشكل رسمي يوم السبت أو الأحد".
واختتم حديثه قائلا: "كانت هناك بعض الخلافات البسيطة مع الشركة الراعية والأمور في طريقها للحل، كما أن اللواء محمد عبد السلام رئيس النادي مستمر لنهاية العمر على رأس مجلس إدارة الشركة".