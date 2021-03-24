نتنياهو يعلن تحقيق «انتصار كبير» في الانتخابات

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تحقيق "انتصار كبير" في الانتخابات التشريعية التي أجريت الثلاثاء، في الوقت الذي أظهرت فيه استطلاعات للرأي فوز حزبه "ليكود" بمعظم مقاعد الكنيست بهامش كبير، حسبما أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت.

ووفقا لاستطلاعات الرأي التي نشرتها القنوات التلفزيونية الرئيسية الثلاثاء في البلاد سيفوز الحزب الحاكم بما يتراوح بين 31 و 33 مقعدا في الكنيست الإسرائيلي المؤلف من 120 مقعدا.

وجاء حزب "يش عتيد" (هناك مستقبل) الذي يتزعمه زعيم المعارضة يائير لابيد في المرتبة الثانية بما يتراوح بين 16 و 18 مقعدا، بحسب الاستطلاعات.

وقد يعني هذا أن نتنياهو سيحصل على أغلبية واضحة، إذا وافق حزب "يمينا" المؤيد للاستيطان برئاسة نفتالي بينيت، ولديه 7 أو 8 مقاعد، على الانضمام إلى ائتلافه الحاكم.