الحساسية والمناعة: نجاح مصر في صد موجتين من كورونا لا يعني منع قدوم الثالثة

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن نجاح مصر في صد موجتين من كورونا لا يعني منع قدوم الثالثة، مؤكدًا أن انحسار الفيروس لا يعفي المواطنين من اتباع التدابير الوقائية في أي دولة.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «اللمة الحلوة» المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء اليوم الأربعاء، أن التراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية سيؤدي إلى الدخول في الموجة الثالثة من كورونا، ناصحًا المواطنين بضرورة ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي.

وأكد أن التوتر يقلل المناعة، ما يجعل له دور مهم في العصف بالإنسان لمصاب بكورونا، مضيفًا أن 85% من مصابي كورونا لا يعانون من أعراض لأن لديهم مناعة جيدة.

وشدد عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، على أهمية الرياضة في تعزيز المناعة وتخلص الجسم من المواد الضارة، إضافة إلى أهمية الموسيقى في الاسترخاء.