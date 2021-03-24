يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الغربية، معتدل على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للبرودة على جنوب سيناء، ولطيف على جنوب البلاد.

وهناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات منقطعة (30%تقريبا)، و نشاط رياح على معظم أنحاء الجمهورية تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى وجنوب البلاد قد تصل لحد العاصفة على شمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج من 3 أمتار إلى 4 أمتار والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج من 3 أمتار إلى 4 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 22 13

الإسكندرية 20 13

وادى النطرون 21 12

طنطا 21 13

شبين الكوم 22 13

دمنهور 21 13

بلطيم 21 14

مطروح 19 13

السلوم 18 12

سيوة 20 09

بورسعيد 21 13

دمياط 20 14

الزقازيق 22 12

المنصورة 21 13

الاسماعيلية 23 11

السويس 23 14

العريش 24 12

رفح 23 11

رأس سدر 24 12

نخل 22 10

نويبع 24 16

طابا 22 13

كاترين 19 07

الطور 26 14

شرم الشيخ 28 17

الغردقة 27 16

مرسى علم 26 17

الفيوم 23 12

بنى سويف 23 12

المنيا 23 13

أسيوط 24 13

سوهاج 25 14

قنا 27 17

الأقصر 29 16

أسوان 32 19

ادفو 31 18

أبوسمبل 29 19

الوادى الجديد 28 14

شلاتين 31 21

أبو رماد 32 20

حلايب 29 23

رأس حدربة28 22