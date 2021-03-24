قرار سلوفاكيا بشراء لقاح كورونا الروسي يزيد احتمالات انهيار الحكومة

اشتدت احتمالات انهيار حكومة سلوفاكيا بسبب قرار رئيس الوزراء إيجور ماتوفيتش لشراء لقاح كوفيد-19 من روسيا، ما زاد من الضغط عليه للاستقالة.

واستقال وزيران ينتميان لحزب الحرية والتضامن من حكومة ماتوفيتش اليوم الأربعاء، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وبهذا يرتفع إجمالي الوزراء المستقلين إلى ستة وزراء عقب إعلانه الشهر الجاري أنه وافق على شراء مليوني جرعة من لقاح "سبوتنيك في" الروسي بدون التشاور مع شركاء حزبه.

وكان ماتوفيتش قال إنه قد يستقيل أيضا وهو ما سوف يطيح بكل الحكومة.

وطالب بأن يحصل على منصب في أي وزارة جديدة تريد الأحزاب الحاكمة إنشاءها لتجنب انتخابات مبكرة.

وقال وزير الخارجية إيفان كوركوك، العضو بالحرية والتضامن، عند استقالته: "إن بالسياسة لحظات كتلك التى نعيشها...حيث نغادر الحكومة مع زملاء آخرين".

واستقال زعيم الحرية والتضامن، ريتشارد سوليك، من وزارة الاقتصاد يوم الإثنين، وقال إن التعديل الوزاري الأوسع مطلوب لإبقاء الائتلاف في السلطة. وسوليك مثل كثير من سياسي يمين الوسط الذين يتخذون موقفا عدائيا من فكرة أن تستعيد روسيا النفوذ في الدول الشيوعية سابقا.