السيطرة علي حريق بجمعية النور لمتحدي الإعاقة في المنيا

تمكنت قوات الحماية المدنية بالمنيا، من السيطرة علي حريق كبير، اندلع بجمعية النور لمتحدي الإعاقة بمدينة المنيا، دون أضرار بشرية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، قد تلقت بلاغاً من عمليات النجدة باندلاع حريق كبير بجمعية النور لمتحدي الإعاقة بمدينة المنيا.

وعلي الفور انتقل فريق الحماية المدنية بـ 4 سيارات، وتم إخماد الحريق، دون أضرار بشرية، ودون امتداده للمناطق المجاورة.

وتم تحرير المحضر اللازم عن الواقعة، وتبين من المعاينة الأولية، أن الحريق تسبب في أضرار بالممتلكات، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.