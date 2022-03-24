محافظة الإسكندرية يبحث مع وفد منظمة التعاون الاقتصادي تبادل الخبرات في مجال حماية الأطفال

بحث محافظ الإسكندرية محمد الشريف، اليوم الأربعاء، مع وفد بعثة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، سير منظومة حماية الأطفال بمحافظة الإسكندرية وتبادل الخبرات والتحديات في ذلك المجال، وذلك في حضور مسئولي اللجنة العامة لحماية الطفولة.

جاء ذلك خلال زيارة الوفد للمحافظة في إطار تبادل الخبرات في مجال منظومة حماية الطفولة بمحافظة الإسكندرية.

تناول اللقاء المشروع التجريبي للعدالة التصالحية بالمحافظة، والتقارير الإرشادية وخط نجدة الطفل وتنفيذ السياسة العامة لحماية الطفل، وكذلك بلاغات خط النجدة بالمجلس القومي للطفولة والأمومة.

وأشاد الوفد بمدى الإنجازات التي حققتها منظومة حماية الطفل بالإسكندرية بالتعاون مع المجتمع المدني وجميع الجهات المتخصصة.

جاء ذلك بحضور القاضية كلوي لوليفرية مديرة برامج بإدارة الحوكمة العامة، وماريال باسكوال داينا مديرة مشروع ومحللة سياسات العدالة، ومروة صلاح الدين مستشارة المشروع في مصر، وأمل عادل رئيس الوحدة العامة للجنة العامة لحماية الطفولة بالإسكندرية، وصبري عثمان مدير عام الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، ومحمد أبوشادي مدير حماية الطفل بالمجلس القومى للطفولة والأمومة ونائب مدير خط نجدة الطفل، وممثلي بعض وحدات الحماية الفرعية بالمحافظة.