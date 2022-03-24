الرئيس الأوكراني يطلب من حلف الناتو مساعدة عسكرية بدون قيود

اتهم الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، روسيا باستخدام قنابل فسفورية، لافتًا إلى أن «كييف تحتاج لطائرات مقاتلة وأنظمة دفاع جوي ودبابات وأسلحة مضادة للسفن؛ للتعامل مع الغزو الروسي للبلاد».

وأشار في كلمة أمام قمة الناتو، مساء الخميس، أن «روسيا تسعى للتقدم بعد أوكرانيا وستهاجم دول الحلف الشرقية»، طالبًا من حلف شمال الأطلسي مساعدة عسكرية بدون قيود، وذلك وفقًا لما أفادته قنوات إخبارية، في خبر عاجل لها.

وحذر الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، من أن أي هجوم كيماوي محتمل من قبل روسيا في أوكرانيا سيغير جذريا مسار الأعمال القتالية المتواصلة في كييف، وذلك وفقًا لما نشرته وسائل إعلام روسية.

وقال ستولتنبرج، لدى وصوله اليوم الخميس إلى مقر الناتو في بروكسل للمشاركة في قمة الحلف الطارئة، ردا على سؤال عما إذا كان استخدام السلاح النووي يمثل خطا أحمر بالنسبة لحلف شمال الأطلسي: «لن أتكهن بأي شيء ما عدا الحقيقة القاضية بأن الناتو مستعد دائما للدفاع والحماية والرد على أي نوع من الهجوم على دولة حليفة فيه».

وتابع: «أي حالة لاستخدام الأسلحة الكيماوية ستغير جذريا طبيعة الصراع، وستشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وستجلب عواقب خطيرة واسعة النطاق».

ويعتزم قادة الناتو خلال قمة في بروكسل اليوم الخميس مناقشة تحديث نظام الردع والدفاع، وستكون الخطوة الأولى في هذا الاتجاه تكوين أربع مجموعات قتالية جديدة في الجزء الشرقي من الحلف.

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج للصحفيين قبيل الاجتماع: «سيناقش القادة اليوم الحاجة إلى تجديد قوات الردع والدفاع لدينا على المدى الطويل، والخطوة الأولى على هذا المسار هي إنشاء أربع مجموعات قتالية جديدة في الجزء الشرقي من التحالف، في بلغاريا ورومانيا وهنغاريا وسلوفاكيا».

ولفت إلى أن الوجود المتزايد سيتطلب من الحلفاء زيادة الاستثمار في الدفاع، مضيفا بقوله: «يجب أن نفعل المزيد، لكن يجب علينا أيضا أن نستثمر أكثر ... آمل أن يتفق القادة على تسريع زيادة الاستثمار».

وفي معرض حديثه عن توقيت تواجد القوات الجديدة للتحالف، ولا سيما في رومانيا، شدد الأمين العالم لحلف الناتو على أنها «ستبقى هناك طالما كان ذلك ضروريا».