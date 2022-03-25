ثنائية بيل تقود ويلز لنهائي الملحق الأوروبي بتصفيات المونديال

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سجل اللاعب الويلزي الشهير جاريث بيل هدفين ليقود منتخب بلاده إلى فوز ثمين 2 / 1 على نظيره النمساوي اليومالخميس في الدور نصف النهائي بالمسار الأول للملحق الأوروبي الفاصل في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 لكرة القدم.

وحافظ المنتخب الويلزي على فرصته قوية في التأهل إلى المونديال للمرة الأولى منذ نسخة 1958 .

ويلتقي المنتخب الويلزي في نهائي هذا المسار مع الفائز من المواجهة بين المنتخبين الاسكتلندي والأوكراني والتيتأجلت إلى يونيو المقبل بسبب الحرب الروسية الأوكرانية الدائرة حاليا.

وسجل بيل هدفيه في الدقيقتين 25 و51 فيما جاء الهدفالوحيد للنمسا عن طريق النيران الصديقة حيث أحرزه بن ديفيزلاعب ويلز بطريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 64 .