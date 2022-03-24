قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الدولة دائما ما تتخذ إجراءات تيسيرية للمحافظة على كل الفئات سواء الأسر الفقيرة أو المسنين أو المعيلات أو ذوي الإعاقة أو الأطفال.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «يحدث في مصر» الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأربعاء، أن هناك تخوفًا دائمًا من أن يؤدي فقر الأسر إلى تهديد حقوق أطفالها في الحصول على تعليم أو صحة بشكل جيد.

وأشارت إلى أنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد وجه بإضافة 500 ألف أسرة لبرنامج "تكافل وكرامة" على العدد المُدرج حاليًّا الذي يصل إلى 3.8 مليون أسرة بواقع 15 مليون مواطن، لافتة إلى أن هذه الزيادة سترفع إجمالي المستفيدين إلى 17 مليون مواطن، 74% منهم سيدات أغلبهن معيلات أو تعاني بسبب مرض زوجها.

ولفتت إلى أن الدولة تنفذ أيضًا حزمة من المساعدات الاجتماعية مثل مساعدة أسر أخرى بشكل مؤقت (غير مُدرجة بالبرنامج)، لافتة إلى دفع مصروفات التعليم لنحو مليون طالب، أسرهم خارج تكافل وكرامة.

وأوضحت أنه يتم توفير حزم علاجية لا سيّما لمرضى السرطان، وإجراء تدخلات سريعة تخص المسنين، وأيضًا للأيتام لينضم الطفل إلى أسرة ممتدة وليس مؤسسة رعاية.

اقرأ أيضًا:

وزيرة التضامن: عدد العمالة غير المنتظمة لا يقل عن 8 ملايين مواطن

وزيرة التضامن: توجد 9.5 مليون أسرة فقيرة أو قريبة من الفقر



