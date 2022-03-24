لجنة مشروعات النواب تتفقد منطقة مرغم الصناعية وبرج العرب بالإسكندرية

واصلت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي جولاتها اليوم الثاني، بمحافظة الإسكندرية لتفقد المنطقة الصناعية بمرغم وبرج العرب.

يأتي ذلك بهدف الوقوف على المشكلات والمعوقات التي تقابل المستثمرين هناك خاصة في المجمع واحد ومجمع 2 بمنطقة مرغم.

ويضم وفد اللجنة النائب محمد كمال مرعي رئيس اللجنة، سيد سلطان عضو اللجنة وعضو مجلس النواب عن محافظة الفيوم، والنواب رحاب موسى وغادة الضبع ومنى عبد الله وطارق السيد وهالة أبو السعد وكيلة اللجنة، ومصطفى المختار أمين لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، ومن وزارة التنمية المحلية المستشار وليد البوشي المستشار القانوني لوزير التنمية المحلية، ومحمد عبد الملك من جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ووفد من هيئة التنمية الصناعية برئاسة محمد الزلاط رئيس هيئة التنمية الصناعية، وحازم عنان نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية.