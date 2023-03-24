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رئيس كوريا الجنوبية يتعهد بتعزيز التعاون مع اليابان وأمريكا

سول - أ ش أ
نشر في: الجمعة 24 مارس 2023 - 10:46 ص | آخر تحديث: الجمعة 24 مارس 2023 - 10:46 ص

تعهد الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، اليوم الجمعة، بتعزيز التعاون الأمني ​​الثلاثي لبلاده مع اليابان والولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة الاستفزازات العسكرية المتكررة لكوريا الشمالية.

وقال يون -حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)- "إن كوريا الشمالية تحرز تقدما في برنامج الأسلحة النووية الخاص بها يوما بعد يوم كما تقوم باستفزازات صاروخية بكثافة غير مسبوقة"، مشيرا إلى أنه سيعمل على أن تدفع كوريا الشمالية ثمن استفزازاتها المتهورة.

وأدلى يون بهذه التصريحات خلال حفل تأبين للعسكريين الذين لقوا حتفهم جراء الهجمات التي شنتها كوريا الشمالية، بما في ذلك غرق سفينة تابعة للبحرية وقصف جزيرة جزيرة يون بيونج عام 2010.


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