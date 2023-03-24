قالت الفنانة ناهد السباعي: "فكرت في مشروع تجميد البويضات علشان ما أستعجلش في موضوع الزواج ولا أتجوز جوازة أنا مش مقتنعة بيها".



وأضافت ناهد السباعي خلال لقائها ببرنامج "VIP" الذي تقدمه الإعلامية أميرة بدر بقناة "هي": "بالفعل أن جمدت بويضاتي علشان أبقى مش متسرعة في اختيار شريك الحياة وأحافظ على فرص الإنجاب واختبار بشكل أفضل وما أخافش من المستقبل".

وتابعت: "قمت بتجميد بويضاتي علشان أريح أختي وأمي وعائلتي، ووالدتي طلبت مني أجمد بويضاتي وعلشان يبقى اختياري سليم وعلشان ما أتسرعش عملت كده لأني عايزة ولادي يبقوا شبه باباهم اللي أنا أختاره بشكل صح".

ولفتت: "لما عملت مشهد كنت ضيفة شرف في فيلم إكس لارج، بعدها وأنا ماشية في الشارع ألاقي حد يقولي أنا بحب البوس أوي وحد تاني يقولي أنا عندي 4 حسنات في ضهري، وبضحك جدًّا وبتكسف جدًّا من الموضوع لما يكون معايا حد مش فاهم بس بتبقى لطيفة ودا لما مشهد نجحلي، وبفرح وبسعد لما الناس تكون حافظ المشهد بتاعي ولفت انتباههم".

في نفس اللقاء قالت الفنانة ناهد السباعي: "أنا ما بحبش الراجل الغيور اللي يقول لي ما تعمليش وما تخرجيش، أنا عايزة راجل وسطي لا متشدد ولا متحرر".



وتابعت: "مش عايزة أرتبط بالرجل الغيور لأن طبيعة شغلنا ممكن أنزل من بيتنا الساعة 2 بالليل لإن ممكن يبقى عندنا تصوير الساعة 5 الفجر".



وأضافت ناهد السباعي: "ما ينفعش معايا رجل غيور لكن عايزاه راجل عادي، أنا عايزة راجل زي فريد شوقي وجدتي لما كانت متجوزة جدي عملت أفلام كتير بنحبها ولسه عايشة معانا وهو كان فريد شوقي، بس للأسف مش موجود".

ولفتت: "أنا شخصية دؤوبة وممكن أكون متسرعة كتير في كل حاجة ومستعجلة على اللي نفسي أحققه، ومش عندية علشان بشوف ناس عنديين فبحس إني متساهلة في أشياء كتير ومش بخلي حاجة تعكنن مزاجي والناس مش بتقول عليَّ متدلعة".