يستضيف المنتخب المصري بقيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا، نظيره مالاوي مساء اليوم الجمعة، في إطار الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

وستقام مباراة المنتخب المصري ومالاوي على ستاد الدفاع الجوي، في التاسعة من مساء اليوم الجمعة، ضمن التصفيات المؤهلة للبطولة الإفريقية.

ويسعى المدرب فيتوريا إلى تحقيق الانتصار في مباراته الأولى الرسمية مع المنتخب الوطني، وذلك لتعويض الهزيمة التي تعرض لها المنتخب في مواجهة إثيوبيا الماضية.

وكان المدرب إيهاب جلال قد قاد المنتخب الوطني، في أول مباراتين بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2024، حيث فاز على نظيره الغيني وخسر أمام إثيوبيا.

وقبل مواجهة اليوم، يتواجد المنتخب المصري في المركز الأخير برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن منتخبات إثيوبيا ومالاوي وغينيا أصحاب المراكز الثلاثة الأولى.

فيما يرغب منتخب مالاوي في تحقيق نتيجة إيجابية أمام مصر مساء اليوم، قبل المواجهة الثانية التي ستجمع الفريقين في الأسبوع القادم، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية.