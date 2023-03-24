يسأل البعض أسئلة وجودية قد لا يجدون إجابتها عند الكثيرين من غير المتخصصين، وتدور تلك الأسئلة عن بدايات الخلق وأسرار الكون والحكمة الإلهية من وراء أشياء كثيرة حولنا.

وتستعرض "الشروق" إجابات مبسطة على هذه الأسئلة، خلال شهر رمضان الكريم، عبر سلسلة "أسئلة وجودية"، التي يشارك فيها علماء من الأزهر الشريف.

نقدم لكم في الحلقة الثانية من سلسلة "أسئلة وجودية" الإجابة على أحد أهم الأسئلة التي تشغل البشرية، وهو "لماذا خلق الله الأمراض والأوبئة؟".

* لماذا خلق الله الأمراض والأوبئة؟

كثيرون يتساءلون عن سبب وجود الأمراض والأوبئة، والحكمة الإلهية ورائها؛ نظرا لأنها تضر بالإنسان وتؤذيه، وقد يذهب البعض بفكره بعيدا، معتقدا أن الله عز وجل خلقها ليعذب بها البشر، فما تفسير ذلك؟

أجاب الدكتور محمود مهنا، عضو هيئة كبار العلماء الأزهر الشريف، قائلا إن بعض الأوبئة والأمراض يخلقها الله في الكون والبعض الآخر ينشأ بسبب الإنسان.

وأضاف مهنا، لـ"الشروق"، أن الأمراض الموجودة في الطبيعة، أمرنا الله بالتحصن منها عن طريق التطهر بالوضوء والنظافة الشخصية والأماكن العامة والمنازل، حتى لا نصاب بها.

وتابع: "الله أمرنا أن نأكل بقدر، وأن نمشي بقدر، لا مسرعين ولا مبطئين، فلو فعل الإنسان كل شيء بقدر كما أمره الله لم يصب بأي مرض".

أما عن الأمراض والأوبئة الفتاكة الأخرى التي تنشأ بسبب الإنسان، فأوضح أنها نتاج فعل سلوكيات خاطئة للإنسان، نهى الله عنها، مثل تناول أطعمة محرمة أو فعل سلوكيات محرمة مثل المثلية والزنا، الذي نتج عنه مرض تلوث الدم "الإيدز".

وأشار إلى أن الله خلق الأوبئة والأمراض ليبتلي بها عباده المؤمنين لاختبار صبرهم، ويعاقب بها عباده العاصين لتأديبهم وتقويمهم عن الخطأ.

إلى اللقاء في الحلقة الثالثة..