محافظ شمال سيناء: إرسال 16 ألف وجبة أفطار وسحور لقطاع غزة يوميا

تفقد اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أعداد وجبات الإفطار للأسر النازحة في قطاع غزة، وذلك في مركز الإمداد الغذائي "المطبخ الإنساني" بمدينة الشيخ زويد، وذلك في حضور اللواء مصطفى محمد مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ.

وأكد المحافظ، قيام المركز التابع للهلال الأحمر المصري بتجهيز 16 ألف وجبة إفطار وسحور يوميًا لأبناء قطاع غزة، وإعداد 40 ألف رغيف خبز طازج، عن طريق خط إنتاج الخبز بالمركز، فضلًا عن تجهيز السلات الغذائية، وإيصالها إلى النازحين في القطاع، لافتا إلى إعداد مؤسسة مصر الخير 9 آلاف وجبة إفطار، و20 ألف وجبة سحور، و40 ألف رغيف خبر يوميا لأهالي القطاع.

ووجه المحافظ الشكر إلى المتطوعين بالهلال الأحمر المصري على الجهود المبذولة في المركز من خلال إنتاج الوجبات الخاصة بالأشقاء الفلسطينيين، ومختلف الجهود المبذولة لصالح قطاع غزة.

وأشار المحافظ إلى أن مركز الإمداد الغذائي يدعم جهود الهلال الأحمر المصري في توفير الاحتياجات الأساسية للأسر الفلسطينية المتضررة من الأزمة الحالية بقطاع غزة، ويأتي مع استراتيجية الهلال الأحمر المصري لتوسيع نطاق خدماته الإنسانية وتلبية احتياجات التغذية للأسر الفلسطينية في ظل الظروف الحالية.