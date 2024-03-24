ثقافة بورسعيد تطلق ليالي رمضان الثقافية على أنغام السمسمية

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افتتح فرع ثقافة بورسعيد، مساء أمس السبت، فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية، والتي تقام ضمن فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

وعلى أنغام السمسمية وسط حضور جماهيري ببهو قصر الثقافة تضمنت الفعاليات افتتاح معرض "أجواء رمضانية"، والذي ضم عددا من اللوحات المتنوعة التى جسدت أجواء رمضان بقاعة المعارض.

أعقب ذلك محاضرة عن المرأة بمناسبة عيد الأم ألقاها الإعلامي محمد خضير، تلاها أمسية للشاعر أسامة عبد العزيز ألقى بها مجموعة من قصائد شعر العامية.

وقدمت فرقة بورسعيد للآلات الشعبية بقيادة الفنان محمود غندر، عددا من أغاني تراث السمسمية البورسعيدية، كما قدم الفنان إسلام الجنيدي فقرة التنورة والتى حازت إعجاب الجمهور.

وشهد الافتتاح عرضا فنيا لفرقة بورسعيد للفنون الشعبية بقيادة محمد صالح، وقدمت باقة متنوعة من الفقرات والاستعراضات المعبرة عن الفلكلور البورسعيدي، واختتمت الليلة مع فرقة أطفال بورسعيد للفنون الشعبية بقيادة الفنان محمد عشري باستعراض "يا بورسعيد يا بلدي".