كرواتيا تفوز على تونس وتتأهل لنهائي بطولة كأس عاصمة مصر

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فاز منتخب كرواتيا على تونس، بركلات الجزاء الترجيحية 5-4، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء السبت، على استاد القاهرة الدولي، في بطولة كأس عاصمة مصر الودية.

حاول كلا المنتخبين على مدار شوطي المباراة تسجيل هدفا لاقتناص الفوز رغم تعدد الهجمات على كلا المرميين، لكن تلك المحاولات لم تكلل بالنجاح لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل السلبي وتتجه المباراة لركلات الجزاء الترجيحية حسبما تنص لائحة البطولة.

وسجل للمنتخب الكرواتي في ضربات الترجيح كل من أندريه كراماريتش وبرونو بيتكوفيتش ولوفرو ماير وماريو بازاليتش وماركو باشاليتش وأضاع نيكولا فلاسيتش وجوسيب يوارنوفيتش.

على الجانب الأخر، سجل للمنتخب التونسي محمد علي بن رمضان وعيسى العيدوني وعلي عابدي وسيف الله لطيف وأضاع سيف الدين الجزيري وحمزة الجلاصي.

ويلتقي منتخب كرواتيا مع منتخب مصر المستضيف للبطولة، الثلاثاء المقبل، على استاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، في نهائي مثير بين المنتخبين.