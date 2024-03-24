مقتل 23 شخصا على الأقل جراء عواصف شديدة في جنوب شرق البرازيل

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لقي ما لا يقل عن 23 شخصا حتفهم في عواصف شديدة في جنوب شرق البرازيل.

وتم تسجيل 15 حالة وفاة في ولاية إسبيريتو سانتو، 13 منها في بلدة ميموسو دو سول، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البرازيلية اليوم الأحد نقلا عن وكالة الحماية المدنية المحلية.

ولقي أربعة أشخاص حتفهم في انهيار أرضي بمنتجع بتروبوليس السياحي الشهير في ولاية ريو دي جانيرو، حسبما ذكرت وكالة أنباء البرازيل في وقت سابق، نقلا عن السلطات.

وسقط المزيد من القتلى في مدن تيريسوبوليس وأرايال دو كابو ودوكي دي كاكسياس، في ولاية ريو دي جانيرو أيضا.

وتسببت الأمطار الغزيرة خلال الليل في فيضانات مفاجئة وانهيارات أمس السبت. وفي إسبيريتو سانتو، التي تحد ريو دي جانيرو من الشمال، تم نقل أكثر من 4400 شخص إلى بر الأمان، حسبما قال متحدث باسم وكالة الحماية المدنية. وفقد أكثر من 270 شخصا منازلهم.

وعلى الرغم من استمرار هطول الأمطار، تمكن عمال الإنقاذ من الوصول إلى المناطق التي عزلتها الفيضانات يوم الأحد.

وفي ريو دي جانيرو، تمكن عمال الطوارئ من إنقاذ أكثر من 90 شخصا في جميع أنحاء الولاية، وفقا لمسئولين حكوميين محليين.

ولا تزال التوقعات تشير إلى هطول المزيد من الأمطار.