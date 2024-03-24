جامعة قناة السويس تضع خطة تدريبية لأفراد المجتمع خلال الفصل الدراسي الثاني

تنفذ إدارة تدريب أفراد المجتمع بقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة قناة السويس خطة تدريبية موسعة تضم 4 برامج تدريبية خلال الفصل الدراسي الثانى لتنمية المهارات الأساسية والحياتية للمواطنين ورفع درجة الوعي والتثقيف الصحي بالأمراض الشائعة وكيفية الوقاية والعلاج.

تنفذ الخطة التدريبية بإشراف الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس وتهدف إلى مراعاة الاحتياجات التدريبية لفئات المجتمع وطوائفه المختلفة وتحديد موضوعاتها ضمن حرص الدولة والقيادة السياسية على دعم المواطن المصري ورعايته وتقديم خدمات صحية متطورة له.

وأكدت المهندسة وفاء إمام مدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة، أن البرامج يشارك بها أساتذة الجامعة من كليات الطب و العلاج الطبيعي والطب البيطري وتضم برنامج " دور العلاج الطبيعي في علاج مشكلات أمراض العظام الناتجة عن الأوضاع الخاطئة في بيئة العمل" ويعقد يومى 17و 18 إبريل المقبل وبرنامج " الإسعافات الأولية "إنعاش القلب، الجروح، الكسور، الحروق، الصدمات الكهربية" ويعقد فى 21 و 22 إبريل المقبل وبرنامج" الأمراض المشتركة بين الحيوانات المنزلية والإنسان والوقاية منها فى 23 و24 إبريل، وبرنامج" أثر التدخين على الصحة وما له من دور في الاتجاه نحو الإدمان" يومي 29 و 30 إبريل.