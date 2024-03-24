حكي وغناء ودراما حركية في ليالي قصور الثقافة بدمياط

قدم فرع ثقافة دمياط، عددا من الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة على مدار يومين ماضيين، ضمن برنامج ليالي رمضان الثقافية والفنية، والذي تنظمه هيئة قصور الثقافة في إطار احتفال وزارة الثقافة بشهر رمضان.

وتضمنت فعاليات الليلة الخامسة بقاعة بالم لاند، عروضا فنية لفرقة الدراما الحركية بقيادة المخرج كريم خليل، وقدمت الفرقة عددا من الفقرات الفنية منها "رمضان كريم، وجيل بيسلم جيل، وجرب يا اللي معدي، وشبر ونص، وراجعين، وسنوحى، ومدد، ومحظوظة بأصحابي".

أعقب ذلك أمسية الشعرية للشاعر أحمد اللاوندي، والذي قدم مجموعة من القصائد منها "صلوا على المختار، وشهر الصوم".

وفي الختام، كرم أحمد شولح مدير قصر دمياط المخرج كريم خليل، والشاعر أحمد راضي اللاوندى والفنان التشكيلي محمود الباز؛ تقديرا لمشاركاتهم الفاعلة بثقافة دمياط.

وشهدت الليلة الرمضانية السادسة، تقديم عدد كبير من المواهب الغنائية بقيادة الموسيقار خالد زاهر، حيث قدمت حنين يحيى "هاتوا الفوانيس، وحوي يا وحوي"، وقدم يوسف القطان أغنية "ليالي حلوة وهنية"، فيما تغنى محمد أبو طالب بأغنية "قمر"، وقدمت يارا محفوظ أغنية "دعوتك في الفجر يا أمي".

ومع التراث والحكي، قدم القاص والمخرج حلمي ياسين "تاريخ مدفع رمضان الغائب الحاضر"، حيث أوضح مدى حب الشعب المصري في الاحتفاظ بتراث مدفع رمضان على شكل زخارف وألعاب، واستكمل حديثه مع تاريخ المدفع.

وأشار إلى أن هناك أكثر من رواية لبدايات قصة المدفع منها في عصر المماليك، عندما سمع السلطان خشقدم صوت ضرب مدفع وقت المغرب صدفة، وظن الناس أن السلطان ينبه الصائمين لوقت الإفطار وأعجبته الفكرة وقرر تنفيذها يوميا.

وذكر "ياسين"، أماكن تواجده من مقر السنترال القديم إلى انتقاله بمقر عوامة محفوظ بدمياط.

وعقدت أمسية شعرية، قدم خلالها الشاعر حاتم أبو رية مجموعة من القصائد منها "نفسي، منيش راجع" وورشة رسم وتلوين للفنانة دينا النجيري مع الأطفال عن فانوس رمضان وورشة أخرى للرسم على الوجه.

وضمن الفعاليات التي تقام بإشراف إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج، وفرع ثقافة دمياط برئاسة د. فادي سلامة، احتفل بيت ثقافة الزرقا بليالي رمضان الثقافية بمركز شرمساح مع السهرة الرمضانية ضمن فعاليات "ثقافة في كل مكان".

وعقدت محاضرة عن "ليلة القدر" ألقاها عبد الله جمعة، وندوة عن "فضل العشر الأواخر من رمضان" شارك بها الشيخان حاتم الشريف ومحمد صادق، تخللها فقرة الابتهالات الرمضانية قدمها هاني هارون والشيخ رزق زكي.

قدمت فرقة الآلات الشعبية فن الموال ومديح للنبي، فيما عقدت أمسية شعرية شارك بها الشاعران شاكر صبري، وأحمد خميس غلوش، كما أقيمت ورشة رسم وتلوين لفانوس رمضان.

يشار إلى أن قصور الثقافة أطلقت الليالي الرمضانية هذا العام بمواقعها المركزية الكبرى، في 4 مواقع بالقاهرة منها قصر ثقافة روض الفرج والحديقة الثقافية بالسيدة زينب ومسرح السامر وقصر السينما.

وتنظم الهيئة فعاليات ليالي رمضان في 6 محافظات مصرية تمثل أقاليم مصر كافة، وهي: المنيا والإسماعيلية والأقصر والبحيرة والدقهلية والفيوم، بجانب أنشطة هيئة قصور الثقافة المتعددة في كل الفروع الثقافية بباقي المحافظات.

وأعدت الهيئة، برنامجًا لأطفال المناطق المطورة "بديل العشوائيات"، وتقدم أنشطة مكثفة بمبادرة "أنت الحياة"، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" في 14 محافظة.