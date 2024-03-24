الجيش الإسرائيلي يعلن إطلاق عملية عسكرية جديدة في خان يونس

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه أطلق عملية عسكرية جديدة في خان يونس، جنوبي قطاع غزة.



وقال الجيش الإسرائيلي إن الهدف من العملية المتجددة هو "مواصلة تفكيك البنية التحتية الإرهابية، والقضاء على العناصر الإرهابية في المنطقة".



وبدأ الهجوم العسكري بشن إسرائيل لغارات جوية على نحو 40 هدفا، حيث أكد الجيش الإسرائيلي أنها تشمل "مجمعات عسكرية، وأنفاق تحت الأرض، وبنية تحتية إرهابية إضافية".



من ناحية أخرى، أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة، اليوم الأحد، بأن آليات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر مستشفيي الأمل وناصر في خان يونس، وسط قصف عنيف للغاية وإطلاق نار كثيف.



وقالت الجمعية، في منشور أوردته اليوم على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إن "آليات الاحتلال تحاصر حاليا مستشفى الأمل وتقوم بأعمال تجريف واسعة في محيطه"، مضيفة أن جميع طواقمها تحت الخطر الشديد حاليا ولا تستطيع الحركة نهائيا.



ولا تستطيع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) التأكد بشكل مستقل من تقرير الجيش الإسرائيلي أو الهلال الأحمر الفلسطيني.