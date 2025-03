مسئول أممي: التقارير القادمة من غزة مروعة

قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية توم فليتشر، إن التقارير القادمة من قطاع غزة «مروعة»، مشيراً إلى أن المزيد من المستشفيات والطواقم الطبية في القطاع تتعرض للهجوم أثناء محاولة إنقاذ الناجين.

وأضاف فليتشر في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، اليوم الاثنين: «علينا جميعاً أن نطالب بعدم استهداف المستشفيات والأطقم الطبية في القطاع».

Horrific reports from Gaza: more health workers, ambulances, hospitals attacked as they try to save survivors.



We all must demand that hospitals and medics not be targeted.