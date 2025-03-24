 إغلاق مفاعل نووي سويسري بعد عطل في الشبكة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إغلاق مفاعل نووي سويسري بعد عطل في الشبكة

جنيف - (د ب أ)
نشر في: الإثنين 24 مارس 2025 - 12:29 م | آخر تحديث: الإثنين 24 مارس 2025 - 12:29 م

أغلقت محطة طاقة نووية سويسرية، بالقرب من الحدود الألمانية آليا في وقت متأخر من أمس الأحد.

وقالت شركة إكسبو المشغلة للمحطة، اليوم الاثنين، إن إغلاق محطة بيزناو مرتبط بعطل في شبكة الكهرباء.

وأضافت الشركة، أن المحطة في وضع آمن في جميع الأوقات.

وتقع المحطة في بلدية دوتينجين، على بعد نحو 7 كيلومترات من الحدود الجنوبية - الغربية لألمانيا.


وقالت الشركة: "تسبب الإغلاق في إطلاق بخار مياه غير مشع"، عبر سطح جزء من المحطة لا تتم فيه التفاعلات النووية.

وتضررت وحدة واحدة فقط بالمحطة.

ومازال يتم التحقيق في سبب العطل الذي أصاب شبكة الكهرباء.

ولم يتضح بعد متى سوف يتم استئناف العمل بالوحدة المتضررة.

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