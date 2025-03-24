جوزيف عون يؤكد انطلاق عجلة الحكومة وكل خطوة في هذا المجال تعزز الثقة بلبنان

أكد الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون ، اليوم الإثنين، انطلاق عجلة الحكومة من خلال التعيينات الأمنية، مشيراً إلى أن كلّ خطوة في هذا المجال تعزز الثقة بلبنان.

تصريح الرئيس عون جاء في خلال استقباله بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، وفداً من رابطة خريجي مدرسة "مون لاسال"، جاءوا للتعبير عن اعتزازهم بانتخابه رئيساً للجمهورية كونه واحداً من خريجي المدرسة، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

وأكّد رئيس الجمهورية "انطلاق عجلة العمل الحكومي، بدءاً من التعيينات الأمنية التي سيليها تعيين حاكم مصرف لبنان والتشكيلات القضائية والدبلوماسية والإدارية".

وأشار إلى أن "كل خطوة نحققها في هذا الاتجاه تفتح لنا باباً جديداً في الخارج وتعزز الثقة بلبنان".

وكان مجلس الوزراء قد أقرّ في 13 مارس الحالي التعينات العسكرية والأمنية. وعيّن العميد رودولف هيكل قائدا للجيش والعميد رائد عبدالله مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي، والعميد حسن شقير مديراً عاماً للأمن العام والعميد ادغار لاوندس مديراً عاماً لجهاز أمن الدولة. واعتمد مجلس الوزراء في 20 مارس الحالي آلية التعينات الإدارية.