وزير الخارجية الإسرائيلي: الحرب ستتوقف غدا بشرطين

زعم وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، أن الحرب على غزة ستتوقف غدًا بشرطين، لو تخلت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» عن أسلحتها، وأفرجت عن المحتجزين الإسرائيليين.

وادعى خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مسئولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، أن «بلاده وافقت مع المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، على وقف إطلاق نار مؤقت في غزة، لكن حماس رفضت مرتين وأصرت على الإبقاء على 59 محتجزا لديها».

وأضاف: «سنكون سعداء لو حققنا أهدافنا عن طريق الدبلوماسية، لكن الأمر غير ممكن إلا بالاستمرار في الجهود الحربية والعسكرية، لأن العواقب قد تكون وخيمة على إسرائيل وأمن المنطقة»، وفقًا لمزاعمه.

وبحسب ادعاءاته، أشار إلى أن «تل أبيب تتصرف الآن وفقًا للقانون الدولي، والبروتوكول الأول من ميثاق جنيف بألا يتعرض المدنيون للمخاطر».

ولفت إلى وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع بذريعة استخدام حماس للبضائع في تمويل أنشطتها ودعم عناصرها.