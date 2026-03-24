مسئول أفغاني يهاجم تصريحات رئيس وزراء باكستان حول الوحدة الإسلامية: مخزية

شن خبيب غفران، الناطق الرسمي باسم وزارة الإعلام والثقافة في أفغانستان اليوم الثلاثاء، هجوما لاذعا استهدف رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، حيث اعتبر أن تصريحاته الأخيرة بشأن الوحدة الإسلامية في سياق الحرب في إيران تمثل "عارا"، حسبما أفادت وكالة أنباء أريانانيوز الأفغانية.

ونقلت الوكالة عن غفران قوله في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "لقد أشدت بترامب واعتبرته بطلا لخطة السلام في غزة، واليوم تتحدث عن الوحدة الإسلامية بشأن إيران في حرب أشعل فتيلها نفس المذنب (ترامب) وحلفاؤه؟"

وأضاف غفران إنه في الوقت الذي تحكم فيه أفغانستان وفقا للمنهج الإسلامي، لم يبد شهباز شريف أي رأفة تجاه الفئات الأكثر ضعفا، من أطفال ونساء، مشيرا إلى أن هذه القسوة تواصلت حتى في شهر رمضان المعظم.

ووصف غفران موقف رئيس الوزراء الباكستاني بأنه " عار كبير" و " نفاق تاريخي ".

وتصاعدت التوترات عبر الحدود بين باكستان وسلطات طالبان في الأسابيع الأخيرة ، حيث أعلن الطرفان عن تبادل للقصف المدفعي، وشن غارات جوية، ووقوع اشتباكات حدودية.