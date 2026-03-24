أكد حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، أن "السلم الأهلي والعيش الواحد من المسلَّمات الوطنيَّة"، مشيرا إلى أنه "لا خطر يتهدَّد لبنان اليوم سوى خطر العدوان الإسرائيلي".

وقال النائب حسن فضل الله، الذي ينتمي إلى كتلة "الوفاء للمقاومة" النيابية التابعة لـ" حزب الله"، في مؤتمر صحفي اليوم، إن "شعبنا اللبناني في مختلف المناطق يملك من الحس الإنساني والوعي بما يجعله ينبذ من ينفخون في بوق الفتنة".

وأضاف: "الأولوية اليوم هي للتصدي للعدوان الإسرائيلي، والتفاصيل الأخرى يمكن للبنانيين معالجتها فيما بينهم"، متابعا :"مطلبنا هو مطلب كلِّ وطني حرٍّ وشريف وحريص على بلده، ويفترض أنّه مطلب الدَّولة وهو تحرير أرضنا، ووقف العدوان على بلدنا، واستعادة أسرانا، وعودة أهلنا إلى قراهم، وإعادة إعمارها، واليوم بلدنا أمام فرصة حقيقيَّة لتكريس حقوقه المشروعة واستعادة سيادته المنقوصة وحماية شعبه بالاستفادة من عناصر قوَّته وفي طليعتها المقاومة".

وأوضح أنَّ "المقاومة في لبنان هي إرادةُ شعبٍ، وحقٌّ انساني وقانوني، وبندٌ ميثاقي في وثيقة الوفاق الوطني، وهي لم تنشأ بقرار حكومي حتَّى تُشطب بقرار من السلطة، أو تصادرها تعاميم أو حتّى إجراءات يراد زج بعض أجهزة الدَّولة فيها"، معتبراً أن "المقاومة باقية بقاء الأرض والشعب، وتقدّم أروع صور البطولة والتضحية دفاعًا عن لبنان وشعبه".

ودعا السلطة بكلِّ مؤسَّساتها، إلى "التصرُّف بمنطق الدَّولة المسؤولة عن شعبها، وعن كلِّ جهات الوطن خصوصًا الجنوب، وإلى عدم تقسيم اللبنانيين إلى أطراف بل تحكيم الدستور والميثاق ومصلحة البلد وليس تصرف المسؤول وفق انتماءاته" ، مطالبا المسؤولين في هذه السلطة بـ "إعادة النظر في خياراتهم وقراراتهم ومواقفهم وحساباتهم الخاطئة، وعدم الرهان على إمكانية كسر إرادة شعبنا أو هزيمة مقاومتنا".

وشدد فضل الله على ضرورة عودة الجميع إلى وثيقة الوفاق الوطني التي تنص بوضوح على اتخاذ الاجراءات كافة لتحرير الأرض، ودعم المقاومة الباسلة كما ورد في البيان الوزاري التأسيسي بعد اتفاق الطائف ، مشيرا إلى أن " بلدنا أمام لحظة وطنيَّة مصيريَّة، وهو مهدَّدٌ بوجوده كوطن ودولة، وهذا يتطلَّب تحكيم العقل والوعي والشجاعة، وتحمُّلَ المسؤولية الوطنية ".